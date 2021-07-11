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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor.

Mümin Altaş   | 11.07.2021
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

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