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Kırkpınar'ın güreş ağalığını 1 milyon 22 bin lira bedelle mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut ağa Seyfettin Selim 1 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Salih Baran   | 11.07.2021
Kırkpınar'ın güreş ağalığını 1 milyon 22 bin lira bedelle mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Seyfettin Selim katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın sadece para ile olmadığını yürek ve memleket sevdası olması gerektiğini Güreş Ağası Selim'de de bunların olduğunu belirterek, ihaleyi 661 bin liradan açtı.

Seyfettin Selim de 1 milyon 22 bin lira bedelle 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazandı.

Bu sonuçla 13. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.


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