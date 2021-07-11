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Milli Savunma Bakanlığı: Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.

Selma Kasap   | 11.07.2021
Milli Savunma Bakanlığı: Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Ankara

Bakanlıkça yayımlanan mesajda, "26 yıl önce Avrupa'nın orta yerinde acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…" ifadelerine yer verildi.

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