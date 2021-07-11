Milli Savunma Bakanlığı: Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.
Ankara
Bakanlıkça yayımlanan mesajda, "26 yıl önce Avrupa'nın orta yerinde acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…" ifadelerine yer verildi.
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26 yıl önce Avrupa’nın orta yerinde acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız… #Srebrenitsa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2021
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