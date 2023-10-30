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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-29 Ekim tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği kabuller ve programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaan Bozdoğan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti. Erdoğan, aynı gün AK Parti MYK toplantısına başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ekim'de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen 8'inci Aile Şurası programına katılan Erdoğan, aynı gün Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile heyetini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ekim'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile İstanbul'da görüştü, 28 Ekim'de ise İstanbul'da gerçekleştirilen "Büyük Filistin Mitingi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle Ankara ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan, İstanbul'daki etkinlikte millete sesleniş konuşması yaptı.

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