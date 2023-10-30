İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bastırılan hatıra paraya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yılı anısın bastırılan hatıra paraya ilişkin "Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"100. yıl anısına, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra para basıldı. Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır. Yolumuza gurur ve umutla devam ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.