Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2025
Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum.
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