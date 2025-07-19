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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Mikail Bıyıklı  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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