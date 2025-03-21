Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakar anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025
Kıymetli yavrularımızın fedakâr anne ve babalarına en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/VqQTQGHOsE