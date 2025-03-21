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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"na katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakar anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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