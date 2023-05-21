Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,811.70
BTC/USDT
26,920.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı.

Mustafa Hatipoğlu  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti
Su seviyesinin yükseldiği Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık

İnsanlık tarihinin acı olaylarından Çerkes sürgünü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet