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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Sefa Mutlu   | 21.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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