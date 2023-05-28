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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Ankara

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.

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