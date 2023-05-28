Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.
Ankara
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.
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Büyük Türkiye Zaferi ile...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023
BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI! 🇹🇷