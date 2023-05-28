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Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

Bilecik'in İnhisar ve Bozüyük ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinde ve köy yollarında hasar oluştu.

Muhsin Arslan  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

İnhisar ilçesi Koyunlu köyünde dün sağanaktan dolayı hasar gören ve geçici olarak onarılan yol, akşam saatlerinde bastıran yoğun yağıştan etkilendi.

Bu nedenle Söğüt-İnhisar kara yolundaki Koyunlu köy yolu ayrımı ulaşıma kapandı. İnhisar-Söğüt yolunun Yakacık köyü mevkisi de selden zarar gördü.

Söz konusu yollar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

İnhisar'da domates ve salatalık ekili seralarda oluşan zararın ardından AFAD, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlandı.

Bozüyük ilçesinde ise Yeşilkent Mahallesi'nde bir ağılda su baskını yaşandı.

Sanayi Caddesi'ndeki alt geçitte sağanak yüzünden araçlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

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