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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yerleşim yerine taşınan Artvin'in Yusufeli ilçesinin belediye binasının açılışını yaptı.

Mehmet Tosun   | 22.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"nin ardından yeni yapılan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasına geçti.

Belediye binasının açılışını yapan Erdoğan, binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini davet eden bir vatandaşın evine gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.

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