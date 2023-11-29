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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul etti.

Mehmet Tosun  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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