Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vietnam'ın Ho Şi Minh şehrinde başkonsolosluk açma konusunda mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam'ın Ho Şi Minh şehrinde başkonsolosluk açma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.
Görüşmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Vietnam Hükümet Ofisi Başkanı Tran Van Son ile Çalışma, Savaş Malulleri ve Sosyal İşler Bakanı Dao Ngoc Dung da yer aldı.
Ortak basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Vietnam Başbakanı Pham huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Vietnam Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Dang Ngoc Hoa tarafından "Türk Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları Arasında Niyet Beyanı" imzalandı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Tran Thanh Nam "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Tarım ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na imza attı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ile Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Do Hung Viet tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Vietnam Diplomatik Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Teknik ekiplerin muhataplarıyla çalışma toplantılarına devam edeceği belirtildi.
"Askeri konular ve savunma sanayi, ilişkilerimizin geliştirilmesi gereken bir boyutu"
Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, bu yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıl dönümü olması münasebetiyle, ziyaretin ikili ilişkiler açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi.
Türkiye'nin şubat ayında yaşadığı deprem felaketinde Vietnam'ın geniş bir arama kurtarma ekibiyle dost elini uzattığını dile getiren Yılmaz, bu destek ve dayanışma için tekrar teşekkür etti ve Vietnam halkına sevgi ve saygılarını iletti.
Yılmaz, bugün gerçekleştirilen görüşmelerde ilişkileri güçlendirme konusundaki ortak iradenin teyit edildiğini, karşılıklı ziyaret ve temasların artırılması hususunda mutabık kaldıklarını aktardı.
Vietnam'ın, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından olduğunu belirten Yılmaz, Vietnam ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak iradeye sahip olduklarını ifade etti.
Yılmaz, bu çerçevede, ikili ticaret hacminin dengeli şekilde artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ile Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasından daha fazla istifade edilmesi üzerinde durduklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Minh şehrinde başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık. Askeri konular ve savunma sanayi, ilişkilerimizin geliştirilmesi gereken bir boyutu. Bu çerçevede, Sayın Başbakan ile bu alanda işbirliği olanaklarını ele aldık. Uluslararası terörizm ve sınır aşan suçlar konusunun önemini ele alarak bu alandaki işbirliğimizi artırmayı da kararlaştırdık. Başbakan Pham ile küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunma fırsatını da bulduk. Filistin'de yaşanan vahim gelişmeler bağlamında, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi ve kalıcı barış için iki devletli çözüme dayanan, adil ve kalıcı bir neticenin alınmasına dönük siyasi sürecin başlatılması konusunda da irademizi ortaya koyduk."
ASEAN üyesi ülkelerden Vietnam ile ikili işbirliğinin yanı sıra başta ASEAN olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliğine de önem atfettiklerini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin halihazırda sektörel diyalog ortağı olduğu ASEAN ile işbirliğini daha da geliştirme yönünde Vietnam ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
"İşbirliğimizi geliştirerek ikili ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz"
Yılmaz, Türkiye'nin "Yeniden Asya Vizyonu" doğrultusunda, ikili ilişkileri, başta ticaret olmak üzere farklı alanlarda daha da geliştirme yönündeki çabalarını sürdüreceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bugün nihayetlendirilen ortak açıklama ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki ortak irademizi yansıtıyor. Biraz önce Türk Hava Yolları ile Vietnam Havayolları arasında imzalanan niyet mektubunun, özellikle kargo uçuş sayılarını artırarak ülkelerimiz arasında hava ulaşımının yanı sıra ticaret ve turizm ilişkilerine de katkıda bulunacağına inanıyoruz. Vietnam, 100 milyonluk nüfusu ile tarım ve hayvancılık sektörümüz açısından potansiyel olarak önemli bir pazardır. Ziyaret kapsamında imzalanan 'Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasındaki Tarım ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', tarımsal işbirliğimiz için gerekli ahdi zemini sağlayacaktır."
Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'na Vietnam Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatların katılımının teşvik edilmesini amaçlayan bir adım atıldığını aktaran Yılmaz, "İmzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Vietnam Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı'nın ve diğer anlaşmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Savunma sanayi ve gıda gibi alanlar başta olmak üzere potansiyel taşıyan alanlarda işbirliğimizi geliştirerek ikili ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek dönemde her düzeyde karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını temenni etti, Başbakan Pham Minh Chinh'in Vietnam'a davetine ise en kısa sürede icabet edeceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.