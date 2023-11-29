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Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor

Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucuların seçilmesine ilişkin süreç, 8 Aralık gün sonuna kadar devam ediyor.

Orhan Onur Gemici  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereği çıkarılan Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği doğrultusunda, belirlenen illerdeki toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere seçici kurul tarafından 145 arabulucu seçilecek.

21 Kasım'da başlayan ve e-Devlet'ten Bakanlığa ait hizmetler sayfasında bulunan "Arabulucu Seçimi Başvurusu ve Takibi" işlemlerinden yapılabilen başvurular, 8 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

İlanla ilgili detaylara ve başvuru kılavuzuna, Bakanlığın internet sitesindeki duyurular kısmından ulaşılabiliyor.

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