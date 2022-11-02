Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
- Rusya, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri döndü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru yeniden açıldı
- BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından Türkiye'ye teşekkür
- ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gerek Ukrayna'nın gerek Rusya'nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemini işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.