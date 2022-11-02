Dolar
18.62
Euro
18.36
Altın
1,646.90
ETH/USDT
1,567.20
BTC/USDT
20,500.00
BIST 100
4,071.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu

Suç duyurusu dilekçesinde, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan dava açılması istendi.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 02.11.2022
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.

Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen "kanun ordusu jandarmanın" hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi için gereken her türlü adımı atacağız
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz

Benzer haberler

Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet