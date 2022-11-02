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Dünya

ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 02.11.2022
ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Blinken'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı, Çavuşoğlu'nun Blinken'a tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdiği, ABD Dışişleri Bakanı'nın da Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği vurgulandı.

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusunun da gündeme geldiği kaydedilen açıklamada ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun sıfır atık konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdiği aktarıldı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği" duyurulmuştu.

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