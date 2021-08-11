Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yol geçen hanı değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçmenlerle ilgili, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kanal D-CNN Türk ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Son zamanlardaki sel ve yangınlardan dolayı yoğun bir gündem yaşandığını belirten Erdoğan, "Bu ara yangınla uğraşırken bir diğer taraftan da sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu sel felaketinde de şu an itibarıyla 1 kaybımız var ama henüz aranmakta olan başka vatandaşlarımız da var. Fakat binalardaki zemin yüksekliği bakıyorsunuz 2 kat, bazı yerlerde 3 katı buluyor, böyle bir felaket. Ne Dereli'deki felaket, ne Rize-Artvin'deki felaket. Bugün Bartın'da, Sinop'ta ve Kastamonu'da olan, onları da aşmış durumda. Bütün bakan arkadaşlarımız, AFAD hepsi şu anda oradalar ve kurumlarımız ile birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.
Programa gelmeden önce felaket bölgesindeki bakanlarla görüştüğünü dile getiren Erdoğan, "Oralardan ayrılmayacaksınız dedik. Çatı katından ve damlardan helikopterlerimizin kurtardığı insanlar var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesindeki vatandaşlara "Tüm vatandaşlarıma bir şey hatırlatmak istiyorum. Darda, zorda kalmadıkça ulaşıma adeta kapalı sayılabilecek kara yollarını da tercih etmeyin. Çünkü her an heyelan olabilir, her an o yollardan geçerken bu heyelanlar ile birlikte Allah göstermesin trafik tıkanıklığının ötesinde tehditler olabilir. Bu tehditlerin içerisinde tabi ki can güvenliği olayı var. Onun için nereden yol veriyorlarsa oralardan gitmek en isabetli olacaktır." diye seslendi.
Orman yangınlarına ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, orman yangınlarının ciddi manada kontrol altına alındığını söyledi. Canlı yayın öncesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapılan çalışmaların son durumu hakkında görüştüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bekir Bey ile görüştüm, büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Sadece 'Bugün Burdur-Bucak'ta yeni bir yangın olayı çıktı ama kontrolümüzün altındadır' dedi. Araç gereç noktasında gerek uçaklarla gerek helikopterlerle gerek bütün itfaiye araçlarımızla, arazözlerle hakikaten farklı bir güce eriştik ve bu gücümüz yangın söndürmedeki başarı oranımızı da ciddi manada artırdı. Helikopterlerimiz çok çok büyük fonksiyon icra ettiler. Uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler, ediyorlar. Çok kısa zamanda denizlerden suyu alıp yine kısa zamanda söndürme alanına gidebiliyorlar, helikopterlerimiz hakeza öyle. Burada Türkiye iyi bir yere ulaştı ve bunu arttırarak devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi 'Ne helikopter gördük, ne uçak gördük' değil, öyle bir şey yok. Yüzlerce arazöz arazide dolaşıyor, onlarca helikopter dolaşıyor, aynı şekilde uçaklar dolaşıyor. Yaptıkları sortiler bakıyorsunuz çok çok fazla."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tüm bunları görmediğini ifade etti.
Yangınların çıkış sebebine ilişkin çok çeşitli iddiaların ortaya atıldığı ve terör örgütlerinin işi olabileceği yönünde yorumların yapıldığı anımsatılan Erdoğan, "Şunu çok rahat söyleyebiliriz, elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde çıkış anından itibaren durduk ve bunların polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Polis teşkilatımızın yaptığı araştırmaların dışında özellikle bütün teşkilatımızın oralardaki faaliyetleriyle acaba buralarda böyle bir şey var mı yok mu bunların araştırmaları yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Yürüyen soruşturmalarda gözaltına alınanların ve tutuklananların olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber aldığımız istihbaratlar var. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımızın verdiği bilgiler var, emniyet istihbaratın verdiği bu noktada bilgiler var ama şunu biliyoruz ki bunlar arasında ailesinde terör örgütü iltisaklı kişiler de var." dedi.
Terör örgütünün sicilinde geçmişte orman yangınları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçen yıl biliyorsunuz Hatay'da bunları yaşadık. Hatay'da yaşadıklarımızın içinde nitekim teröristler de çıktı. 'Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan yanan ormanlarımıza, bal yapan arısından uçan kuşuna, can havliyle buzağısını doğurduktan sonra telef olan ineğine kadar yitirdiğimiz her bir canın hesabını soracağız' dedik." ifadelerini kullandı.
"Bizim milletimiz gerçekten farklı bir millet"
Manavgat'taki yangının ardından bölgeye gittiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kalemli köyüne gittiğimde oradaki yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim bunlar şimdi yok. Yandı, telef oldu' dedi. Amca hiç merak etme biz 'onların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Peki, nasıl edeceksiniz benim traktörüm de yandı' dedi. 'Onu da halledeceğiz' dedim. 'Benim bir tane traktörüm, hem buzağımdı hem ineğimdi' dedi. Başladı orayla onu kıyas etmeye. Hemen bak şimdi bakanımı çağırıyorum, hemen iki üç gün içerisinde senin traktörün sıfır kilometre gelecek. 'Gelecek mi' dedi, gelecek dedim. Biz hemen üç dört gün içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım traktörünü gönderdi. Ardından biri daha geldi, 'Benim de yandı, hem de benim 2 tane yandı' dedi. Onun 2 tane traktörünü de gönderdik. Fakat çok manidar bir şey oldu. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi, tamam dedim, seninkini de göndereceğiz. Biz gönderince o ne dese beğenirsiniz baktı ki 0 kilometre traktör, 'Ben bunu almam. Traktörümü kullanabilirim daha. Ben onunla devam edeceğim, devletime teşekkür ediyorum. Ben bunu alamam' dedi. Bizim milletimiz gerçekten farklı bir millet. Yani onu kendisine reva görmedi, 'Yok, ben mevcut traktörümle çalışırım' dedi."
Erdoğan, devam eden soruşturmalarda ulaşılan neticeleri vatandaşlarla paylaşacaklarını kaydetti.
"Ülkemiz yangınlarla mücadelede 2 asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip"
"Yangınla mücadele sürecinde nasıl bir kriz yönetimi sergilendiği" ve "yangına müdahalede yetersiz kalındığı yönündeki eleştirilere ilişkin görüşü" sorulan Erdoğan, "Ülkemiz yangınlarla mücadelede 2 asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra her türlü teknolojik altyapıya da sahip." dedi.
Orman yangınlarıyla mücadelenin, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl hazırlanan Yangın Eylem Planları kapsamında Yangın Yönetim Merkezi'nden sevk ve idare edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda yangınlarla mücadele kapsamında kara ve hava araçlarını yenilediklerini, sayılarını artırdıklarını aktardı.
Karada yangınla mücadelede çok önemli yere sahip olan arazöz sayısını yüzde 70 artırarak, 1078'e çıkardıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araç parkında olmayan ve su ikmal araçlarından 281 tane daha aldık. Yangınlara anında müdahale için 2 bin 270 ilk müdahale aracı aldık. İş makinesi parkımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık. Yangınla mücadele hava filomuzu ise çok daha verimli hale getirdik. Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Burada tabii ki kiralama yollarına da gittik. Bunun yanında dost ülkelerden, sağ olsunlar ayrıca destekler geldi." bilgisini verdi.
Ülke coğrafyasındaki yangınları söndürmede en önemli hava aracı olan helikopter sayısının 2002'de 18 olduğunu, bu rakamı bu yıl 39'a ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, yangınlar sırasında diğer ülkelerden gelen desteklerle helikopter sayısının daha da arttığına işaret etti. Erdoğan, "Hemen anında talep ettik, talep ettiğimiz ülkelerden sağ olsun hemen gönderen Azerbaycan gibi, İran gibi ülkeler oldu. Onların gönderdiği helikopterlerle helikopter sayımız ciddi manada arttı ve bu helikopterlerle de hakikaten çok ciddi işler gördük. Çünkü helikopterle, hazırladığımız helikopter havuzlarından su alabiliyorsunuz ve istediğiniz yere onlarla inebiliyorsunuz, bu avantajınız var." diye konuştu.
"Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız"
Uçakla her yerden su alınamadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Uçakla ancak denizlerden alıyorsunuz ama süresi çok iyi. Bakıyorsunuz 10 saniyede hemen dalıyor suyunu alıyor ve hemen yangın alanına suyunu boşaltıyor. O da yine kısa bir süre, uzun sürmüyor, çok kısa sürede iş görüyor. Bunlardan, örneğin Rusya'dan 3 tane aldık bu süreç içerisinde. Şimdi belki önümüzdeki yıl daha farklı bazı düşüncelerimiz var. Belki onun üzerinde ayrıca duracağız. Örneğin diyelim ki önümüzdeki yıl belki kendimizi ait uçağımızı satın alacağız ve bunları satın almak suretiyle bunların içinde çok amaçlı olanlar da var. Onlar üzerinde görüşmelerimizi arkadaşlarımız yürütecekler ve bunlarla beraber de biz itfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."
Türkiye'nin şu anda dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bakın Amerika'da, Kanada'da, Rusya'daki, Rusya bu noktada çok güçlü ekipmanlara sahip, fakat bakın birçok yeri şu anda hala çözemediler, halledemediler böyle sıkıntılar yaşanıyor. Yangınlarda ilk defa kullanmaya başladığımız insansız hava araçları sayesinde ilk müdahale süremizi de 12 dakikaya indirdik. Bu yıl yangın destek sistemini de devreye aldık, bu da bize ayrı bir güç kattı. Bu sayede yangının şiddetini, yönünü, risk altında olan yerleşim yerleri ve sanayi tesislerinin durumunu saniyeler içinde hesaplayarak anlık çıktıları alabiliyoruz. Örneğin termik santraller bizim için en büyük felaket noktalarıydı. Termik santrallerde olaya müdahale imkanını çok süratle yakaladık. Hem etrafını açmak suretiyle oradaki yangını söndürmeyi rahatladık hem de oradaki personeli boşaltma noktasında attığımız adımlar takdire şayandı."
Yangınlara müdahalede "yetersiz kalındığına" yönelik eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Erdoğan, "Gözü var görmez, kulağı var duymaz, hani her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde olamam ama şöyle bir gerçek var yangınla mücadele ediyorsunuz, yangınla mücadele ederken bütün imkanları seferber ediyorsunuz." dedi.
Yangının içinden çıkan itfaiyeciyi hatırlatan Erdoğan, "Yetersiz kalmak, bunu neyle izah edeceksin, bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? 6 tane bakanım benim her an orada oldu, tüm itfaiye ekiplerimiz orada oldu, bunun yanında tüm kurumlarımız, AFAD'ı, Kızılay'ı ile orada oldu, bakan yardımcılarım aynı şekilde orada oldu. Peki bunu söyleyenler acaba kendileri bunu nereden izlediler?" diye konuştu.
Yangında ilk defa kullanılmaya başlanılan insansız hava araçları sayesinde yangının şiddetini ciddi manada düşürdüklerini de anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bunu söyleyenler acaba buralarda nasıl bir zamanlama yapıldı, nasıl böyle bir sürate ulaşıldı, bunu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Sadece iftira at tutmasa iz bırakır, söyledikleri iş bu. Ama biz bütün ekibimizle, o kahramanlarımızla burada başarılı olduğumuza inanıyoruz. Hele hele yangınlarla mücadelede toplam 18 su atar uçak, 66 helikopter, 9 İHA, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 430 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yaptı, daha ne olacaktı? Bunlar yapıldı."
Erdoğan, "Yangında evleri yananların evleri ne zaman yapılmaya başlanacak? Hayvanlarını kaybeden köylülerin kayıpları ne zaman telafi edecek? Esnafın, sanatkarın yine sıkıntıları var onlar için bir şey düşünülüyor mu, bir tedbir paketi söz konusu olacak mı?" şeklindeki soruya, yangının ilk günü hemen zarar tespit komisyonlarını devreye soktuklarını ve bunların valilerin başkanlığında çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim programımız bir ay içerisinde inşaatların başlatılmasıyla alakalı talimatın verilmesiydi. Ve bu konuda TOKİ işini yüklendi ve süratle 1 ay içerisinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hedef, 1 yıl içerisinde de bu inşaatları bitirmek. 1 yılın sonunda, o yangınların olduğu bölgede yanan konutları, en uygun şekilde, en uygun yerlerde yapıp bitirmek. Bu konu ile ilgili olarak da şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız adımlarını atmış vaziyette, hatta peyderpey başlamış vaziyette. Süratle her bölge, nerede yangın olduysa oralarda bu adımlarımızı atıyoruz ve birinci yılın sonunda da inşallah bu konutların teslimine başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Ahırlarıyla beraber yapılacak evlerin planlamasının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapıldığını anlatan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili de ilk etapta sadece 50 milyon buna ayrılmış vaziyette, fakat 'Ben kiraya çıkabilirim', 'Ben ev bulabilirim' eğer bu tür talepler varsa bu tür talebi olanlara da kirasını vermek suretiyle buralara çıkabilirler." dedi.
Bazı vatandaşların akrabalarına gidebileceğini söylediğini anlatan Erdoğan, "Takdiriniz neyse, ama kiraya çıkmak istiyorsan biz kiranızı vereceğiz, kiraya da çıkabilirsiniz ve mobilyasını, A'dan Z'ye beyaz eşyasını hepsini de almak suretiyle onları oralara yerleştirmekte kararlı olduğumuzu kendilerine ifade ettik." dedi.
"Son yangınlardan sonra bu bölgelerde hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız"
Yanan alanların imara açılması iddialarına ilişkin tartışmalara dair görüşleri sorulan Erdoğan, Anayasa'nın 169'uncu maddesinde çok açık şekilde "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" ifadesi olduğunu hatırlatarak, "Orada bir yapılanmaya falan gidemezsiniz, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık da yapılamaz. Yanan orman alanlarının bugüne kadar nasıl yeniden ağaçlandırdığımız ortada. Son yangınlardan sonra bu bölgelerde hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." dedi.
Erdoğan, iktidar oldukları 19 yıllık dönemde 5,5 milyar ağaç diktiklerini belirterek, "Bunu bizim iktidarımız yaptı ve hala da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yani vatandaşlar bu Bay Kemal'in yalanlarına itibar etmesin, yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bu alanlar en verimli şekilde ağaçlandırılacak, yeniden orman olacak. Bunların ilgililerine sorun 'Siz ne kadar ağaç diktiniz, sizin belediyeleriniz ne kadar ağaç dikti? Bize bunun cevabını verin' deyin." ifadelerini kullandı.
İstanbul Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatan Erdoğan, belediye başkanlığını CHP'den aldığını ve o dönemde kentin kurak olduğunu söyledi. Kendisi göreve geldikten sonra şevlerin hepsini süratle yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"6 ay içerisinde ne olduğuna İstanbullular şaşırdı. Zaten suyu da yoktu ki İstanbul'un, kurak. Biz geldik suya da kavuşturduk İstanbul'u hamdolsun. Şimdi burada da yine iktidara geldiğimiz günden beri orman varlığımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız, yeşil vatanımıza ne kadar büyük bir önem verdiğimizi zaten ispatlıyor. Bu konudaki başarımız Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Küresel Orman Kaynakları Değerlendirme Raporu'nda da tescillendi. Onlar da bunu tescillediler. Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sırada iken, 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada yer aldı."
Erdoğan, 2019'da 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiklerini hatırlatarak, bu kapsamda ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidanı öğrencilerle beraber toprakla buluşturduklarını söyledi.
"Geleceğe Nefes" projesiyle de orman alanlarını genişlettiklerini ve yeni orman alanları oluşturduklarını anımsatan Erdoğan, bunları aynı şekilde devam ettireceklerini söyledi.
"Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir"
Yangınlarda Türk Hava Kurumu tartışması yaşandığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumunu ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Türk Hava Kurumu ile ilgili düşünceleriniz nedir? Orayı yeniden ayağa kaldırmak gibi bir planınız var mı?" diye sorulması üzerine Erdoğan, "Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir. Bunu vatandaşlarımız bilmiyor, vatandaşlarımız zannediyorlar ki 'Türk Hava Kurumu devletin bir kurumudur', hayır değil. Nasıl çeşitli vakıflar, dernekler vesaireler varsa Türk Hava Kurumu da bunlardan bir tanesi." dedi.
Erdoğan, Türk Hava Kurumunun elindeki uçaklara dair tartışmanın yeni bir tartışma olmadığının da altını çizerek, birkaç yıl önce "kurumun elindeki uçakların yetersiz olduğunu, Türk Hava Kurumunun mezarlığa döndüğünü ve mevcut yapısıyla bir yere varılmayacağını" söylediğini hatırlattı.
Orayı bir ziyaretinde bu hali gördüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak, hepsini adeta çürümeye terk etmişler. Yani oran itibarıyla o zaman, mesela bunların 3 tanesi hani 'pert' diyoruz ya araçlarda filan, bunların da 3 tanesi pert, 6 tanesi 'eh' böyle bir durumda. Türk Hava Kurumu 1985'ten itibaren orman idaresine yangın söndürme hizmeti vermiş yani tedarikçi bir kurum olarak hizmet vermiş ve bunun için de karşılığında çok ciddi bedeller devletten, Tarım Orman Bakanlığından almış. Ama filosunu genişletme, mevcut uçaklarını modernize etme böyle bir derdi olmamış. Peki o dönemde de kurumun arkasında kim vardı? CHP zihniyeti vardı ve böyle bir adım atmadılar. Şimdi çıkmış, 'Türk Hava Kurumunu çalıştırmıyor' diyorlar. Türk Hava Kurumunu çalışamaz hale getiren sizsiniz, uçakların bakımını yaptırmayan kurumun eski yöneticileridir. Kurumun finansal sıkıntısı sebebiyle bu bakım ve onarım ihtiyacı giderilemediği için uçaklar halihazırda bile uçuşa elverişli değil ve çok daha açık, net konuşuyorum, kurumun içine düştüğü durumu, kurumu bu hale getirenlerin kara propagandaları ile hükümete yöneltme çabalarını doğrusu ben hayretle izliyorum. Dürüst olun, samimi olun. Geçmişine baktığımız zaman Türk Hava Kurumunun orada zaten CHP zihniyetini göreceksiniz."
"Geleceğe ilişkin birçok raporda afetlerin, marjinal hava hareketlerinin çok olacağı bunun da gündelik hayatı çok etkileyeceği ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde bu ifade edilen bu gerçekler yaşanacaksa yeni tedbirler almak gerekir mi? Örneğin bir Afet Bakanlığı gibi bir süreç söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bakanlık dediğiniz zaman çok büyük işler yapar anlamına gelmez. Önemli olan kurumların çok güçlü olması. Şu anda AFAD bizim yani adeta bir bakanlık gibi çalışır halde. Nereye bağlı? İçişleri Bakanlığına bağlı. Yönetim, ekip güçlü olduğu zaman AFAD'la çok şeyleri yapabiliyorsunuz ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte bu durumları biz düşündük. Tarım, orman, su mesela tek çatı altında yönetilmeye başlandı. Doğru planlama ve yönetimin tek elden yapılıp, koordine edilmesi amacıyla bu çerçevede de bu sürece devam ediyoruz. Şimdi buradan biz zaten bu işi yürütüyoruz, görüyoruz herhangi bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı da olmadığına göre, şu anda tarım, orman, hayvancılık bu işi başarılı bir şekilde sürdürdüğüne göre, AFAD kurum olarak başarılı bir yönetim tarzı ortaya koyduğuna göre yapılması gereken ne olur bundan sonra, eğer bizim araç, gereç vesaire gibi kadro ihtiyaçlarımız olması halinde onlarla bunu takviye ederiz ve takviye etmek suretiyle de biz süreci devam ettiririz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da AFAD'ın çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.
"Bu profesyonel ekibimizi böyle bir hale getirelim ki bizim stoklarımızı da arttıralım." dediğini de anımsatan Erdoğan, "Buna nereden geldik? Manavgat'ın Kalemli köyündeki o vatandaşımız bizden hani traktörü istedi ya, bizim dedim mesela traktörlerimiz olsun. 40-50 tane traktör AFAD'ın depolarında bulunsun. Herhangi bir şey olduğu anda biz hemen oradan onlara anında traktörünü gönderelim. Gerçi bu dönemde böyle bir şeye ihtiyaç var mı, yok. Niye, traktör üreten fabrikalardan zaten onun hemen anında siparişiniz verir alırsınız. Yani onun için beklemeye de gerek yok, hepsinin elinde zaten stokları var, oralardan da bu işi yürütürsünüz ama derdim başka, nedir? Böyle bir şey olduğunda 'anında deponda var, depodan alır gönderirsin' gibi çalışmalarla AFAD'ın profesyonel kadrosunu daha güçlü hale getirmek ve herhangi bir afette şurada, burada filan hiç beklemeden olaylara anında müdahale etmek." ifadelerini kullandı.
"Sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerekli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereği olduğuna inandığını söyledi.
Erdoğan, "Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun bini bir para." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir." diye konuştu.
Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:
"Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz."
"Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü sınır dışı ediliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için." dedi.
Erdoğan, "Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz."
Erdoğan, "Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar ile bu akşam görüşmem oldu, Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız..." ifadelerini kullandı.
"Toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz"
Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, toplumun tamamının aşılanmasını istediklerini ve bunun için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC aşısı çalışmaları hakkında, "Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız." dedi.
Yüz yüze eğitime geçiş kabine toplantısında değerlendirilecek
Erdoğan, yüz yüze eğitime geçiş konusunun 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceğini bildirdi.
Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Erdoğan, "Devlet Bey'e bu hazırlığımızı takdim edip, bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha güzel bir noktaya taşıyalım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet partilerinden, somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını bekliyoruz." dedi.
"İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor"
Erdoğan, "Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor." ifade ediyor.
Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."
TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." diye konuştu.
Kamu işçisinin sözleşmesine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. En düşük ücret 4 bin 100 TL'ye yükseltildi. En düşük ücret alan işçilere 1.217 TL artış yapıldı." dedi.
YKS baraj puanının düşürülmesi hakkında Erdoğan, "Bu adımın gençlerimizin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.