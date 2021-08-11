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Artvin'de heyelanın yolu kapatması nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.

Yener Dedeoğlu   | 11.08.2021
Artvin'de heyelanın yolu kapatması nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Artvin

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik grup, dönüş yolunda heyelanın yolu kapatması sonucu Dolupınar mevkisinde mahsur kaldı.

Özgüven köyüne piknik yapmaya giden 10 kişilik grup da Virajlar mevkisinde aynı nedenle mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonu ile durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Yusufeli Özel İdare ekipleri, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçları ile ilçe merkezine ulaştı.

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