Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havadan incelediği TCG Anadolu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Savunma sanayiinde TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve millî uçak gemimiz, TCG Anadolu... 🇹🇷 pic.twitter.com/om0yvVu7H4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 24, 2022
Erdoğan, Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
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Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, TCG Anadolu Gemisi’ni havadan inceledi. pic.twitter.com/1ZNcK7nGhH— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 24, 2022