Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Wong'u kabulünde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Singapur Başbakanı Wong, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, kardeş ülkelerle birlikte sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.