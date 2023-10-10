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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'in babasına başsağlığı diledi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermiş'in dün Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edildiğini hatırlattı.

Şehidin babasını ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ankara Haymana'da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonda görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun."

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