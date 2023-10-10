Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile birlikte kendi kullandığı araçla Şuşa’ya gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nın yapılacağı Şuşa'ya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte kendi kullandığı araçla gitti.
Ankara
Bakan Fidan, EİT Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'na katılmak için bugün Azerbaycan’a gitti.
Fidan, indiği Fuzuli Havalimanı'ndan toplantının yapılacağı Şuşa’ya, yanına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’u da alarak kendi kullandığı araçla geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.