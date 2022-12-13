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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 13.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

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