Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.
- Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı
- Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı
- Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır
- Rusya Devlet Başkanı Putin: Kişisel hırslar ve çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı
- Rus yönetimine isyan başlatan Wagner, adını kriz bölgelerindeki rolüyle duyurdu
- Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.
Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.