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Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Ferdi Türkten   | 08.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

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