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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

Çocukların güvenliği için kalıcı adımlar gündemde

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

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