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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı

Rio de Janerio

Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

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