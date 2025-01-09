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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Merve Yıldızalp  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.


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