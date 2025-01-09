Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
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