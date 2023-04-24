Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi için geldiği kentte Valiliğe ziyarette bulundu.
Ankara
Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'nin mitinginin ardından Valiliğe geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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