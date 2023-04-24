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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi için geldiği kentte Valiliğe ziyarette bulundu.

Ali Kemal Akan  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti

Ankara

Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'nin mitinginin ardından Valiliğe geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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