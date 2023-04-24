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MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu"nun tamamlandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı tarafından 78'inci Dönem KBRN Savunma Subay Kursu başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verildi.

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