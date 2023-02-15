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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Kahramanmaraş'ta depremin 227. saatinde 74 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı
İslahiye'de depremin ardından heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

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