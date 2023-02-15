Kapalıçarşı esnafı, Çinli arama-kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi.
İstanbul
Depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çin'den Türkiye'ye gelen ekip, bölgedeki çalışmalarını tamamladı.
İstanbul'da bulunan Çinli ekip, gezmek için geldiği Kapalıçarşı'da esnaf tarafından alkışlarla karşılandı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında giydikleri kıyafetlerle Kapalıçarşı'da yürüyen ekibin, esnaf tarafından alkışlanması yer alıyor. Kayıtlarda, ekipteki bazı kişilerin de alkışlar üzerine ellerini birleştirerek teşekkür ettiği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.