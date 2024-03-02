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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Orhan Onur Gemici  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile görüştü

Antalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Madagaskar arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşmede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" da imzalandı.

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