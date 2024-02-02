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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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