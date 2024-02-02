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RTÜK Başkanı Şahin, gazilere yönelik yayınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayımlanan ve gazileri hedef alan yayınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Utku Şimşek  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
RTÜK Başkanı Şahin, gazilere yönelik yayınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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