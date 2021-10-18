Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında rahmet ve hürmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. ifadesini kullandı.
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Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/oGQwKB7IxR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021