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Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında rahmet ve hürmetle andı.

Muhammed Ali Toruntay   | 18.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. ifadesini kullandı.

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