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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'ye geldi.

Ferdi Türkten  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor

Dubai

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor

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