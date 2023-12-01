Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'ye geldi.
Dubai
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.
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• Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 1, 2023
• Zirvede liderlere hitap edecek
• Zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak, ikili ilişkileri ve Gazze'deki durumu ele alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor… pic.twitter.com/WDnZH8mnrZ