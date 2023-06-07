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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde andı.

Ali Kemal Akan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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