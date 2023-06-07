Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde andı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/5zSn4XWqS2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2023