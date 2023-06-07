Yurdun batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Yurdun batı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinde sağanağın yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.
Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.