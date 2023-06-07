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Yurdun batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun batı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Yurdun batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinde sağanağın yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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