Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev, iş yeri, ahır ve samanlık olmak üzere hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldığını bildirdi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hak sahipliği için talep başvurularının, e-Devlet ve deprem bölgesinde kurulan ofislerde gerçekleştirilebildiği anımsatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri, iş yerleri, ahırları ve samanlıkları hasar gören vatandaşlarımızın hak sahipliği başvuru işlemleri devam ediyor.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 7, 2023
Vatandaşlarımız başvuru işlemlerini;
1️⃣ @ekapi'da #AFAD tarafından sunulan "Hak Sahipliği için Talep Başvurusu" dijital… pic.twitter.com/7MMz6kbkuu
Bu kapsamda 13 ilde kurulan 141 ofiste ve e-Devlet üzerinden bugüne kadar 137 bin 596 hak sahipliği talebi başvurusu alındığı belirtilen paylaşımda, talep başvurularının, mülk sahibi ve mülk sahibi varisi tarafından resmi müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılabildiği kaydedildi.
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