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Gündem, TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Sefa Mutlu   | 02.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

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