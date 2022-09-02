Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.
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Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 2, 2022
Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun’da olacağım… 🇹🇷 pic.twitter.com/JTmrkb2029