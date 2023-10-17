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İsrail güçleri, Gazze’nin sınırındaki Sderot kentinde tanklarla geçiş yapıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İzzet Taşkıran  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

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