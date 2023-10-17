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Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü atayacak.

Fırat Taşdemir  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, adayların yarın saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini "https://dibbys.diyanet.gov.tr" adresinde yer alan "sınav işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor.

Atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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