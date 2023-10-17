Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü atayacak.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, adayların yarın saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini "https://dibbys.diyanet.gov.tr" adresinde yer alan "sınav işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor.
Atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.