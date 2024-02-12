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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Mehmet Tosun  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti.

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