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Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Mümin Altaş   | 01.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun." ifadelerine yer verdi.

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