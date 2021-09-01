Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun." ifadelerine yer verdi.
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Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021
Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun… pic.twitter.com/tc1hM9sFNE