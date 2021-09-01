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Çankırı'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı'da öğleden sonra başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Muhammed Kaygın   | 01.09.2021
Çankırı'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı

Çankırı'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.


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