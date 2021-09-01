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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta esnafa geçici hizmet verebilecekleri iş yerleri inşa ediliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 56 iş yerinin hasar gördüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafa geçici hizmet verebilecekleri iş yerleri inşa ediliyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 01.09.2021
Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta esnafa geçici hizmet verebilecekleri iş yerleri inşa ediliyor Fotoğraf: Veysel Altun - Anadolu Ajansı

Sinop

İlçenin selden en fazla zarar gören noktalarından Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında temizlik işlemleri tamamlanan bazı iş yerleri tekrar hizmet vermeye başladı.

Su taşkını nedeniyle büyük çapta hasarın oluştuğu ve bu nedenle yıkımlarına karar verilen 56 iş yerinin ise yıkım işlemleri sona erdi.

İş yerleri yıkılan esnafların bazılarına kira yardımı yapılarak taşınmaları sağlanırken, bazıları için de geçici faaliyet gösterebilecekleri yeni iş yerleri inşa ediliyor.

Yapım çalışmalarına başlanılan iş yerlerinin kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

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