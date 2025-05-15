Dolar
38.81
Euro
43.43
Altın
3,240.35
ETH/USDT
2,535.10
BTC/USDT
103,378.00
BIST 100
9,541.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gideceğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Tiran'a ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterlerinin katılacağı bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Müzakerelere destek için İstanbul'a gelen Budist rahipten "Ukrayna'da kalıcı barış" çağrısı
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin toprak bütünlüğü, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz tartışma konusu değildir

AK Parti'nin "Gençlik Festivali" İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet